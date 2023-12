Paulinho Vilhena e Maria Luiza estão juntos desde 2020 - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 15:50

O ator Paulinho Vilhena e Maria Luiza subiram ao altar na manhã deste sábado (02). Ao lado de amigos e familiares, os dois realizaram a cerimônia e o batizado da filha, Manoela, em uma igreja.

Os dois já haviam se casado no civil no dia 3 de junho de 2023, quando Maria Luiza ainda estava grávida. Agora, os dois oficializaram a união também no religioso.

A pequena Manoela esbanjou fofura ao entrar com as alianças durante a celebração. Registros do momento especial foram compartilhados nas redes sociais pela atriz Fernanda Rodrigues, e outros amigos do casal. Vale lembrar que Paulinho Vilhena e Maria Luiza estão juntos desde 2020.

O ator pediu a amada em casamento em uma viagem para Amsterdã, na Holanda. "Hoje acordei, fui para a rua, olhei o sol e ele me disse 'Segue seu coração e pega aquele anel que você comprou naquele lugar simples, lá em Nazaré, e quando a noite cair e a lua chegar, em cima de um piso desconhecido entre se equilibrar e desequilibrar, estenda sua mão em direção a ela e peça para seguirem juntos na trilha do amor'. Amo você", declarou ele, à época.