Bianca Andrade e Fred se separaram em abril de 2022Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 13:41 | Atualizado 02/12/2023 13:49

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, também conhecida como 'Boca Rosa', foi uma das convidadas do "MaterniDelas", apresentado por Tata Estaniecki e Viih Tube. No programa sobre maternidade, ela abriu o coração e contou alguns detalhes de sua vida após se tornar mãe.

A ex-BBB falou sobre o filho, Cris, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Fred Bruno, e como ficou sua relação com o pai do pequeno após anunciarem a separação. Os dois terminaram o casamento em abril de 2022.

"Eu via que o Bruno era incrível como pai do meu filho, mas o nosso relacionamento, nós dois, não estava saudável. Então, a gente parou e falou: 'Cara, vamos entender que são coisas diferentes e vamos nos comprometer em ter uma relação amigável e saudável para o nosso bebê'", contou a famosa.

Na sequência, Bianca garantiu que não houve briga alguma durante o processo do término. Mesmo separados como casal, os dois seguem amigos em prol da criação do herdeiro. "A gente separou bem, a gente não se separou em briga. Então, isso foi muito conversado", contou sobre o processo que envolveu a decisão do término.

Apesar da boa relação com o ex-participante do "BBB 23", Boca Rosa revelou que não foi fácil passar pelo divórcio. "Claro, toda separação dói, né, gente? Óbvio. A pessoa saiu de casa, aquele chororô. Parece um luto, é um luto, né", declarou

Sobre a criação do filho após o fim da relação, Bianca Andrade afirmou que a forma com que os dois decidiram colocar um ponto final a ajudou a não sentir culpa. "Na minha cabeça, eu consegui me manter forte e pensar: 'Não, eu não sou menos mãe porque eu decidi viver a minha vida sem estar casada'", concluiu Bianca Andrade.