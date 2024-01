Naiara Azevedo e o ex-marido, Raphael Cabral - Reprodução / Instagram

Publicado 12/01/2024 08:48 | Atualizado 12/01/2024 12:47

Mais um capítulo envolvendo a cantora Naiara Azevedo e o ex-marido, Raphael Cabral, veio à tona. O contador Ubirajara Costa Carneiro ingressou na Justiça com uma ação indenizatória na comarca de Goiânia por danos materiais contra a cantora e o ex-companheiro. As informçãoes são do colunista Lo Bianco, do site "IG".

Ainda de acordo com o jornalista mencionado, o homem relatou à polícia que teria sido atingido pelo carro da artista, um Porshe, que estava sendo dirigido por Raphael na contramão em um estacionamento predial. Na ocasião, Ubirajara estava entrando no local para estacionar seu veículo quando tudo aconteceu.

"Eu, saindo da minha vaga, existem alguns cones impedindo a saída porque eu estava estacionado em um vaga de gaveta, então segui onde não me impedia de transitar e não havia nenhuma placa proibindo a passagem, segui adiante e tive a colisão com uma camionete branca Amarok", disse o contador em depoimento.

Ubirajara ainda contou que o ex-marido de Naiara Azevedo colocou a vida de outras pessoas em risco ao realizar uma manobra "totalmente imprudente". Além disso, Raphael também teria ido embora do local antes da chegada da Polícia Militar para registrar a ocorrência.

"Fez o chamado gato, passando por dentro de outras vagas de garagem para cortar caminho para acessar a rampa de saída para o térreo", alegou o contador, que anexou registros de Raphael fugindo do estacionamento, o acusando de má fé e "indisponibilidade de tentativa de composição".

Bens penhorados

O contador precisou arcar com o prejuízo do conserto de seu carro sozinho, uma vez que nem Naiara Azevedo e o ex-marido o procuraram após o incidente e, por isso, o caso foi parar na Justiça. De acordo com a decisão da juíza Fabiola Maria Padovani, Raphael foi o responsável pelo ocorrido.



A justiça considerou que o empresário "transitava em local destinado ao estacionamento de veículos (sobre as vagas), onde não há pista para o deslocamento de carros, não tendo observado as regras internas de trânsito local." Com isso, Naiara Azevedo e o ex terminaram condenados.

"Devem os Réus, assim, serem responsabilizados pelo ilícito perpetrado", encerrou a juíza, determinando o ressarcimento do prejuízo ocasionado ao veículo de Ubirajara. O ex-casal, no entanto, não cumpriu a determinação judicial e a juíza deferiu a penhora online nas contas dos acusados.