Repórter Naíne Carvalho - Reprodução / TV Globo

Repórter Naíne CarvalhoReprodução / TV Globo

Publicado 12/01/2024 13:19 | Atualizado 12/01/2024 13:27

A repórter Naíne Carvalho, da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo na região Norte, passou por um grande susto na manhã desta sexta-feira (12), durante a transmissão para o Bom Dia Amazonas. Enquanto apresentava uma matéria, a profissional foi surpreendida com um soco por um homem que passava na rua.

Na ocasião, a jornalista falava sobre a suspensão de um contrato da prefeitura de Manaus, relativo à dragagem de igarapés. Logo depois do ocorrido, ela pediu desculpas ao âncora do jornal, Breno Cabral, que também se mostrou assustado com a situação.

"Meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Que absurdo. Você está bem, Naíne?", perguntou o apresentador. "Tô bem. Só levei um susto. Realmente eu não vi, estava concentrada aqui. Fui surpreendida por uma pessoa que aparentemente está em situação de rua", respondeu ela.

E completou: "Ele estava bastante alterado, a gente não sabe a condição dessa pessoa. Mas realmente acabei levando um susto, passando uma informação séria para o telespectador. Não vi, realmente, fui surpreendida aqui. A equipe acabou se assustando, mas tá tudo bem, sim".