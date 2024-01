Bruna Biancardi e a filha, Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi e a filha, MavieReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2024 14:19

A influenciadora e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para compartilhar um momento encantador ao lado da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar. A herdeira do craque, que tem apenas três meses de vida, surpreendeu a web com seu rápido crescimento.



Em um vídeo publicado, a pequena surge deitada enquanto brinca com a mãe. Encantada, Bruna tentou fazer com que a bebê imitasse os sons que saiam de sua boca.



Após o registro fofíssimo viralizar, internautas se divertiram com o fato de Mavie já estar 'conversando'. Isso porque ela parece falar 'angu' durante o momento de interação com a mãe.