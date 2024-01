Taís Araújo surge nas redes sociais após cirurgia - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 15:30 | Atualizado 12/01/2024 15:31

Após ser internada às pressas e passar por um procedimento cirúrgico, Taís Araujo publicou uma foto nas redes sociais nesta sexta-feira (12) e fez uma reflexão sobre seu processo de cura.

Em registro publicado no Instagram, a artista surgiu usando um biquíni lilás e exibiu fitas terapêuticas nas costas. “Para todo mal, há cura”, escreveu na legenda.

Na última quinta-feira (11), Taís atualizou suas redes sociais e tranquilizou os fãs após ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última segunda-feira (8), com fortes dores na coluna. Ela precisou passar por uma cirurgia por conta de uma hérnia de disco.

“Eu tive uma crise, uma hérnia lombar muito forte, que não conseguia nem me mexer, dores muito fortes. Obrigada Dito, que foi meu anjo, que me pegou quando estava urrando de dor e me levou direto para o hospital”, explicou.

Por conta disso, a atriz precisou se afastar do júri do programa The Masked Brasil, da TV Globo. “Infelizmente não pude participar dos três primeiros episódios do The Masked Singer Brasil, mas tenho certeza que foram maravilhosos, brilhantes e divertidos, porque é essa a natureza do programa”, afirmou. “Estou bem, estou até na Bahia de volta e agora são meses de fisioterapia, cuidados intensos”.