Corpo de Ton Ferreira é encontrado - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 15:55 | Atualizado 12/01/2024 16:10

O cantor sertanejo Ton Ferreira, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado morto em São José dos Campos, interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (12). O artista de 34 anos havia sumido na madrugada de 5 de janeiro, após finalizar um show na cidade.



De acordo com informações do G1, o corpo do músico foi encontrado em um terreno baldio no bairro Cajuru I, Zona Leste da cidade, pela Urbanizadora Municipal (Urbam). A Polícia Civil afirma que o caso segue em investigação, mas havia sinais de suicídio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, Ton Ferreira havia desaparecido após realizar um show. Depois da apresentação, que aconteceu no dia 5 de janeiro, ele foi levar o tecladista para casa e não voltou mais.

Everton da Silva Ferreira, mais conhecido pelo nome artístico "Ton Ferreira", começou sua carreira na música aos 15 anos de idade, com o auxílio de seu irmão. Ele participou de bandas, duplas, até seguir carreira solo no sertanejo.

O artista, que também é mestre de capoeira, é casado com Adriele Stephanie e é pai de Alana.