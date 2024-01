Andressa Urach diz que gostaria de gravar vídeo adulto com Kid Bengala - Reprodução/Instagram

Andressa Urach diz que gostaria de gravar vídeo adulto com Kid BengalaReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 21:25

Andressa Urach abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram na última quinta-feira (11) e falou sobre seu trabalho nas plataformas de conteúdo adulto. A modelo ainda revelou que gravaria um vídeo com o ator Kid Bengala.

Nos Stories do Instagram, Andressa falou sobre a possibilidade de trabalhar com o ator. "Eu recebo muito desses pedidos para gravar com ele, mas eu ainda não sei se ele ainda produz conteúdo adulto", explicou. "Não sei se ele ainda trabalha com isso, mas se ele trabalhasse, seria um prazer, seria uma honra".

Durante a conversa com os seguidores, Urach revelou que já planeja sua aposentadoria dos conteúdos adultos. "Pretendo trabalhar criando conteúdo nos próximos quatro anos, essa é minha meta", afirmou Andressa.