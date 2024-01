Léo Santana é casado com Lore Improta e pai de Liz - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 18:09

Léo Santana abriu o coração ao falar sobre a exposição da filha, Liz, de dois anos, fruto do relacionamento com Lore Improta. O artista afirmou que fica "preocupado" com a presença digital da pequena, que já viralizou diversas vezes na web com vídeos divertidos.

"Eu apoio cara, mas ao mesmo tempo, fico todo preocupado. Porque você e todos nós sabemos o quanto a internet está delicada, de se viver e a exposição no modo geral", declarou em entrevista com a Contigo!.

"Eu creio que a gente está indo por um caminho mais leve e mais divertido. É dela! Aquilo que você vê não é nada que a gente peça, é dela e automático. Também, dançou na barriga da mãe até os 9 meses", concluiu o músico.

Léo deu detalhes de seu casamento com a dançarina e o que faz para manter a chama acesa após anos de relacionamento. "Acho que é importante não só focar no trabalho, mas sim focar na nossa vida como marido e mulher. A filhinha também, nossa família no modo geral, mãe, pais, irmãos e amigos. Então sempre que pode a gente está mantendo isso vivo. Acho que é por isso que cada ano que passa, cada momento, vamos nos fortalecendo", afirmou.