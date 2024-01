Gilberto Braga morreu em outubro de 2021 - TV Globo/Marcio Nunes

Publicado 12/01/2024 19:35

O arquiteto e decorador Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, entrou na Justiça para cobrar R$ 290 mil da TV Globo, referentes à última parcela do contrato entre a emissora e o autor de novelas, que morreu aos 75 anos em outubro de 2021.

No processo divulgado pela Folha de S. Paulo, os advogados de Gilberto Braga afirmam que o autor fechou um contrato com a Globo em 2018, para a produção de roteiros de obras audiovisuais. O documento teria sido firmado como pessoa jurídica, e mesmo com a morte do escritor, a empresa da qual ele era sócio deveria receber os valores.

O contrato previa pagamentos mensais nos seguintes valores: R$ 300 mil em 2019, R$ 250 mil em 2020 e R$ 200 mil em 2021. No entanto, um e-mail anexado no processo revela que em dezembro de 2021, uma funcionária da Globo informou que o último pagamento não seria realizado por conta da morte do autor.

A parcela de 2021 chegaria aos R$ 290 mil, com juros e correção monetária. A defesa do viúvo ainda pede que a emissora arque com as despesas processuais e honorários advocatícios.

“Ademais, embora o Sr. Gilberto Braga não mais pudesse, pessoalmente, executar algumas atividades, fato é que seu trabalho, contratado por meio da pessoa jurídica da autora, já havia sido entregue e, portanto, a obrigação para com a última persistia e persiste até hoje”, declarou a defesa na ação.