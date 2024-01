Nizam no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 17/01/2024 08:38 | Atualizado 17/01/2024 08:46

A eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, mexeu bastante com os brothers na noite da última terça-feira (16). O participante Nizam, que era próximo do músico, caiu no choro e precisou ser consolado por outros colegas de confinamento.

O brother recebeu apenas 8,35% da média dos votos do público e deixou o reality show após enfrentar a berlinda ao lado de Davi, que somou 63,21% para permanecer, e Beatriz, 28,44%.

Assim que o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado, Nizam se desesperou. O momento, é claro, rapidamente viralizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados da web.

No site X, antigo Twitter, internautas comemoraram o "choque de realidade" recebido pelo executivo de contas. "Nizam chorando por causa da saída do Pizane? Não, foi porque ele descobriu que é odiado aqui fora!", comentou um. "Isabelle indo abraçar o Davi, Nizam chorando com a eliminação do Pizane. Isso aqui pra mim é cinema!", declarou outro. "A casa caiu", brincou um terceiro.

Confira: