Fabiana Justus revela que está com leucemiaReprodução

Publicado 25/01/2024 22:54

Rio - Fabiana Justus contou, nesta quinta-feira (25), que foi diagnosticada com leucemia. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a filha de Roberto Justus explicou o motivo de estar sumida nas redes sociais e recebeu apoio do pai nos comentários da publicação.

"Aparecendo por aqui, obviamente vocês já estão vendo que não vim dar uma notícia muito boa mas também não quero que vocês enxerguem esse vídeo com tristeza. Eu quero que vocês me deem força", começou.

Fabiana, então, contou o motivo de não estar aparecendo nas redes sociais e como foi o diagnóstico. "Hoje eu estou um pouco mais forte para conseguir vir aqui falar com vocês (...) Eu fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda e o nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida. As coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Eu recebi a notícia, vim para o pronto socorro por uma dor nas costas esquisita e febre e desde então eu não saí mais. Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o catéter e já comecei a quimioterapia", relatou.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Começando a maior batalha da minha vida". Nos comentários, Roberto Justus fez questão de deixar uma mensagem de carinho. "Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo", afirmou.

Confira: