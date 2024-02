Ludmilla posa com fantasia ousada para segundo dia Carnaval e recebe elogios - Reprodução / Instagram

Ludmilla posa com fantasia ousada para segundo dia Carnaval e recebe elogios Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2024 21:48 | Atualizado 10/02/2024 21:58

Rio - Ludmilla, de 28 anos, compartilhou neste sábado (10), o look que irá usar nesta noite de Carnaval. A funkeira ousou e apostou em um look assimétrico preto e branco, com a palavra "segredo" escrita em inglês no top.