Luísa Sonza ironiza traição fantasiada de corna Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2024 17:25

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, surpreendeu durante seu show no Carnaval de Recife na madrugada deste domingo (11). A cantora, que passou por um término turbulento com Chico Moedas, apostou em uma fantasia que faz referência aos cornos, usando um chapéu com chifres e até tirando fotos com o look dentro do banheiro de um bar, local em que o influenciador teria traído ela. Na apresentação, a artista ainda revelou que "está com outra pessoa".

No show, antes de cantar a música "Chico", canção em homenagem ao ex-namorado quando ainda estavam juntos, Luísa brincou ao dedicar a música para "todas as cornas do Brasil" e disparou: "Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é? Então, agora, quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês!".



Logo, os fãs entoaram o coro "Chico vai tomar no c*". Luísa, então, decidiu parar a apresentação e disse ter superado o relacionamento passado. "Não há necessidade disso! Já superei, é algo do passado, estou até com outra pessoa".

