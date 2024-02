MC Poze do Rodo - Reprodução / Instagram

MC Poze do RodoReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2024 21:20

Rio - MC Poze do Rodo, de 25 anos, compartilhou neste sábado (10), no Stories do Instagram, um símbolo de luto, seguido de um comunicado cancelando o show que aconteceria hoje, no bloco de carnaval "Volta Pra Mim". O cantor vem preocupando os internautas ao dizer que está "vivendo o pior dia da vida". Seguidores especulam que algo aconteceu com o sexto filho do cantor, anunciado em janeiro.