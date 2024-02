Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia e Ana Paula Siebert ainda não foi visitá-la no hospital - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 08:56

Rio - Ana Paula Siebert, mulher de Roberto Justus, revelou o motivo de não ter visitado sua enteada, Fabiana Justus, no hospital. A influenciadora digital está internada desde janeiro, quando foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

Após Roberto Justus publicar uma foto visitando a filha no hospital, Ana Paula foi questionada pelos seguidores sobre o motivo de não ter ido junto com o marido. "Adoraria! Queria muito! Mas como ela explicou, foi uma exceção para pai e mãe", escreveu ela como resposta a uma caixinha de pergunta nos Stories, do Instagram, neste domingo (11).

Nesta sexta-feira (9), Roberto Justus compartilhou um registro da visita que fez à filha no hospital. De máscara e sentado próximo à porta, o empresário celebrou o encontro com Fabiana. "Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total meu amor", escreveu ele na legenda da publicação.