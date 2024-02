Anitta, Sabrina Sato, Lore Improta, Camila Coelho e Silvia Braz posaram juntinhas na Sapucaí, durante o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial - Lucas Ramos; Brazil News/ Manuela Scarpa; Brazil News

Anitta, Sabrina Sato, Lore Improta, Camila Coelho e Silvia Braz posaram juntinhas na Sapucaí, durante o primeiro dia de desfiles do Grupo EspecialLucas Ramos; Brazil News/ Manuela Scarpa; Brazil News

Publicado 12/02/2024 16:24

Rio - A primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro lotou a Sapucaí de famosos. Tantos nos camarotes como na pista, os artistas se jogaram no samba com a Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz, neste domingo (11), e curtiram o maior espetáculo da Terra. Anitta, Sabrina Sato, Rafa Kalimann, Paolla Oliveira e Viviane Araújo foram algumas das celebridades que abrilhantaram a festa.