Flávia Alessandra compartilha registros de folga no CarnavalReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 12:13

Rio - Flávia Alessandra, de 49 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar registros em que aparece de biquíni, aproveitando a folga do Carnaval, e garantiu elogios dos fãs. A atriz decidiu viajar para Angra dos Reis, localizada no sul do estado, a fim de curtir os dias de folia com maior tranquilidade.

"Angra!", escreveu a artista, junto a um coração azul, na legenda das imagens em que aparece relaxando em uma espreguiçadeira, além de um vídeo onde expõe as curvas ao tomar banho.

Nos comentários do post, a mulher de Otaviano Costa foi enaltecida pelos internautas. "Mulher mais bonita da TV brasileira!", afirmou um usuário. "Maravilhosa você! Linda!", elogiou uma admiradora. "Muito linda! Sem contar a simpatia!", opinou um fã. "É tão linda que parece miragem!", ponderou outra, por fim.