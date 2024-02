Aguinaldo Silva - divulgação

13/02/2024

Rio - Aguinaldo Silva, de 80 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para desabafar sobre a pressão sofrida para voltar a escrever novelas. O dramaturgo, que é autor de obras como "A Indomada" (1997), "Senhora do Destino" (2005), "Fina Estampa" (2012) e "Império" (2015), alegou que não possui mais disposição para escrever por mais de oito horas por dia.

"Não aguento mais ouvir pessoas a perguntar nas ruas porque não escrevo mais novelas", lamentou o escritor através do X, antigo Twitter.

"Aos 80 anos, ficar diante do computador de oito a dez horas por dia, durante um ano, sem tirar folga... Vocês querem que eu morra antes da hora?", questionou, por fim.

Apesar da declaração do autor, inúmeros internautas não se deram por vencidos e passaram a elencar sugestões para "facilitar" o trabalho de Aguinaldo.

"Então, escreva uma série com 10 capítulos e tente fazer com que algum streaming se interesse... Novelas de mais de 200 capítulos está um tanto quanto fora de moda hoje em dia, mas seu talento em escrever boas historias nunca sairá de moda", recomentou um fã. "De forma alguma! Queremos apenas que nos presenteie com mais uma de suas obras! Seu talento está fazendo falta", justificou outro.

"Diria para você gravar e pedir a seu secretário ou alguém que transcrevesse o texto. Mas daí pensei: 'e se você fizesse um podcast?' Eu ouvi um amém? Brincadeira, Aguinaldo! Cuide-se", acrescentou um admirador, bem-humorado.

Aguinaldo Silva está afastado das telinhas desde "O Sétimo Guardião", novela transmitida pela TV Globo em 2016. Atualmente, o escritor vive em Portugal.