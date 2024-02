César Tralli e a filha, Manuella - Reprodução / Instagram

César Tralli e a filha, ManuellaReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 17:37

Rio - César Tralli, de 53, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar registros de sua viagem em dupla com a filha, Manuella, de 4 anos, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro. O jornalista da TV Globo escolheu passar o Carnaval com a pequena em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, enquanto a mulher permaneceu na capital paulista.

"Princesinha e papai. Bloco do mais puro amor", escreveu ele na legenda dos registros. "A carinha da mamãe", brincou Ticiane nos comentários. "Lindos! Amo vocês!", acrescentou a loira, que cumpre sua agenda de trabalho e auxilia nos cuidados da primogênita, Rafaella Justus, que passou por uma rinoplastia e correção do desvio de septo.

"Como vocês se parecem! Lindas pessoas!", "Carinha do papai!", "Princesinha linda!", foram algumas das mensagens enviadas pelos internautas.