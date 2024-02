Nicolas Prattes e Sabrina Sato estariam vivendo um romance - ADRIANO ISHIBASHI / BRAZIL NEWS

Publicado 13/02/2024 11:33

Rio - Sabrina Sato, 43 anos, e Nicolas Prattes, de 26, curtiram a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro juntos em um camarote e aumentaram as suspeitas de que estariam vivendo um romance.

No sábado (11), Nicolas afirmou que os dois são amigos. "São boatos. As pessoas falam o que elas quiserem. Teve um vídeo que não tinha nada, estávamos entre amigos. As pessoas inventam", disse. A rainha de bateria está solteira desde março de 2023, quando terminou o casamento de 7 anos com Duda Nagle. Nicolas está solteiro desde o fim do namoro com Luiza Caldi, no início de dezembro do ano passado.

Antes de curtir o camarote com Nicolas, a apresentadora desfilou à frente da bateria da Vila Isabel confessou que a experiência de tantos anos na Sapucaí não fala mais alto ao adentrar à avenida. "Que frio na barriga! A pulsação que eu sinto nesse lugar não tem explicação, é tanta energia. Vamos com tudo!", disse ela vestindo uma fantasia com muitas pedras na cor rosa. Ela não soube estimar quantas pedras estaria compondo o figurino exuberante.