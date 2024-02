Fabiana Justus raspa o cabelo - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2024 13:35

Após revelar compartilhar sua decisão de raspar os cabelos, em meio à luta contra a leucemia, Fabiana Justus divulgou o momento delicado em suas redes sociais. A famosa postou um vídeo mostrando o processo e o instante em que decidiu abandonar os fios.



Em suas palavras, ela expressou o que sentiu em relação a perda dos cabelos: “Um beijo especial para todos que estão passando por processos parecidos. Não é fácil, mas confesso que me deu um alívio depois. Minha cabeça tá focada no final de tudo isso, aliás, no meu novo recomeço. Vamos tentar enxergar assim para tornar tudo (um pouco) mais leve”.



Além de mostrar a coragem diante da situação, a famosa também compartilhou a importância de se sentir bem consigo mesma: “Fiz uma make levinha do jeito que eu me gosto, porque o mais importante de tudo era eu me reconhecer. E eu me reconheci! Tô aqui! Sem cabelo, mas com muito mais força. E com muito amor, como sempre, especialmente pelo meu parceiro de vida, sempre ao meu lado”, agradeceu ela.



Nos comentários da publicação, diversas celebridades desejaram força e enviaram lindas mensagens para Fabiana Justus. Entre os famosos em questão, Bianca Biancardi, Jade Seba, Bianca Andrade, Mari Maria e Claudia Leitte prestaram solidariedade à filha de Roberto Justus.