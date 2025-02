O caso é investigado pela 79ª DP (Jurujuba) - Reprodução

Publicado 23/02/2025 10:18 | Atualizado 23/02/2025 10:25

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa atacada por um cão da raça pitbull, na manhã deste sábado (22), no bairro do Cantagalo, em Niterói, Região Metropolitana. Segundo relatos de familiares, Célia Faria, de 71 anos, foi ferida gravemente no braço e na cabeça pelo ataque do animal, que invadiu sua casa.

"Implorou por socorro, tendo o braço dilacerado e arrancado do corpo, o rosto desfigurado, agonizando", contou uma sobrinha da idosa, Isabelle Lima, nas redes sociais, em resposta a comentário.

O cão teria fugido da coleira na casa de um vizinho e invadido o quintal da idosa, que, debilitada, não conseguiu se proteger das investidas do animal. A idosa morreu ainda no local, com ferimentos no pescoço, braço e cabeça. O animal foi morto durante o socorro à vítima.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o endereço da vítima, na Rua Deputado José Maurício, mas Célia já foi encontrada sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 79ª DP (Jurujuba). Agentes da distrital fazem buscas e ouvem testemunhas para esclarecer o caso.