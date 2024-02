Marina Ruy Barbosa e Adriane Galisteu tem contas hackeadas - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa e Adriane Galisteu tem contas hackeadas Foto: Reprodução

Publicado 10/02/2024 11:41

Na noite da última sexta-feira (9), uma onda de ataques virtuais abalou o mundo das celebridades. Os perfis de diversos famosos, tanto no antigo Twitter, agora conhecido como X, quanto no Instagram, foram alvos de um hacker específico.



Entre as estão Luísa Sonza, Xamã, Preta Gil, Adriane Galisteu, a banda Restart e Marina Ruy Barbosa. O ataque deixou os artistas e seus seguidores em estado de choque, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo.



Os invasores não perderam tempo: as publicações feitas por eles foram apagadas em questão de minutos, causando ainda mais confusão e especulações entre os fãs. Além das personalidades do entretenimento, contas de times de futebol também foram comprometidas, como as do Sport e do Cruzeiro.



Adriane Galisteu expressou sua indignação nas redes sociais: "É uma invasão de privacidade e um desrespeito tremendo! Espero que as autoridades ajam rapidamente para resolver essa situação e garantir a segurança de todos." Enquanto isso, Marina Ruy Barbosa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.