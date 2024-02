Alok curte Carnaval 2024 na rua - Reprodução/Instagram

Alok curte Carnaval 2024 na ruaReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 19:37

Esse ano, o DJ Alok decidiu aproveitar os intervalos entre sua agenda de shows lotada para curtir o Carnaval pelas ruas de Salvador, Bahia. Nas redes sociais, ele revelou que se disfarçou para aproveitar a folia.

Em vídeo, o artista aparece disfarçado com um boné e máscara ao lado de um amigo. Sem ser reconhecido, ele aproveita para dançar e se divertir no meio da galera sem que ninguém percebesse a presença do famoso.

Vale lembrar que o folião não foi o único que decidiu se disfarçar para curtir o carnaval na rua. Essa tática também já foi adotada por Anitta, Fátima Bernardes, Ivete Sangalo e Ludmilla.

Esse ano, Lore Improta se fantasiou de palhaça para curtir a festa “Pipoco”, comandada pelo marido, Léo Santana. A dançarina percorreu o circuito Orlando Tapajós no chão, perto do trio, em uma área reservada para convidados e imprensa.