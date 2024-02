Adriano Imperador a caminho do desfile da Verde e Branco - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 16:40

Adriano Imperador será homenageado no Carnaval de São Paulo e registrou seu percurso a caminho da cidade. Nas redes sociais, o ex-jogador de futebol mostrou o clima de festa no ônibus para participar do desfile da escola de samba Camisa Verde e Branco, que acontece nesta sexta (9) no Anhembi.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o ex-atleta aparece cercado de amigos em um ônibus lotado, prontos para a folia do Carnaval.

"Camisa Verde e Branco, tô chegando. Tô aqui com a minha rapaziada, a gente está muito feliz. Muito obrigado pela homenagem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", declarou na gravação.

Esse ano, Adriano Imperador é tema do enredo da agremiação. “Adenla - O Imperador nas Terras do Rei” vai contar as histórias de grandes reis africanos e também do ex-craque, como exemplo de resistência negra. A Verde e Branco, vencedora de nove títulos, será a primeira a abrir as apresentações do primeiro dia do carnaval paulistano.