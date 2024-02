Após vetar jornalistas, Liesa prioriza influencers e causa revolta - Foto: Reprodução

Após vetar jornalistas, Liesa prioriza influencers e causa revolta Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2024 14:57 | Atualizado 09/02/2024 18:33

Um vídeo com as influenciadoras Anna Estrella e Victoria Terra viralizou na web nesta sexta-feira (9). O registro mostra as jovens comemorando o credenciamento para o Carnaval da Marquês de Sapucaí. No entanto, a notícia não foi bem recebida pelos internautas, que questionaram os critérios de seleção da Liesa.



Dam Menezes, influenciador presente na cobertura do evento, surgiu indignado e questionou as funções das moças dentro da Liesa para justificar tal privilégio. “Enquanto isso, muitos jornalistas, que trabalham o ano inteiro, de fora do espetáculo”, apontou o famoso, revoltado com a situação.



“Além de vários profissionais que trabalham o ano inteiro nos barracões de fora. A reflexão nem são as moças. Mas sim a própria LIESA que debocha da cara do sambista, na hora de controlar quem são os convidados”, disparou o rapaz, trazendo à tona o fato de várias profissionais ligados às escolas de samba terem sido barrados.



“Mais duas moças, que não tem relevância alguma para a Escola de Samba. Que não acrescenta em nada a Sapucaí. Valoriza nada, tendo acesso privilegiado. Até quando esse escárnio?”, continuou o influenciador.



A revolta se estendeu nas redes sociais. “[Credencial] pra ficar gravando story e atrapalhando quem, de fato, está lá pra registrar e fazer o Carnaval acontecer”, reclarou uma seguidora. “A Passarela do Samba, virando Passarela de Playboy para dar close com taça de Gin na mão e mostrar seu abadá customizado”, detonou outra.