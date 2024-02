Web reage após ex divulgar valor de pensão paga por Andressa Urach - Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2024 14:01 | Atualizado 09/02/2024 14:02

O ex-companheiro de Andressa Urach, Thiago Lopes, voltou a causar polêmica com o nome da modelo. Isso porque recentemente o famoso disse que a produtora de conteúdo adulto não mantém contato com o pequeno Leon, de dois anos. Agora ele voltou a se pronunciar, mas dessa vez alegando reclamando da pensão.

Por meio dos Stories do Instagram, Lopes respondeu a perguntas dos seus seguidores, sendo questionado sobre o suporte financeiro de Andressa Urach para o filho. Segundo ele, apesar de todo o lucro que faz na internet, Andressa Urach paga uma pensão de um salário mínimo para Leon.

"Um salário [R$ 1.412] só. O resto sou eu que arco com tudo. Que é bem mais que a pensão. Para quem ganha R$ 1 milhão por mês, está bem compatível, né?", desabafou Lopes. O famoso teria abusado da ironia durante a revelação, já que a ex tem patrimônio milionário.

O advogado teria sugerido que a renda mensal de Andressa, proveniente da venda de conteúdos adultos, seria significativamente maior. “Ela perdeu a guarda dos filhos por conta dos conteúdos, mas eles querem o dinheiro que ela ganha com isso”, ponderou uma internauta.

“Tá sentindo na pele o que a maioria das mulheres passam”, comentou uma seguidora em referência ao dilema que as mães enfrentam com pensão no Brasil. “Num país onde a pensão é de 200, um salário mínimo é bom demais”, apontou outra.