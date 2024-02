Rei Charles III - AFP

Rei Charles III AFP

Publicado 09/02/2024 11:36

Uma fonte próxima à família real britânica revelou que o rei Charles III, diagnosticado com câncer, está decidido a não seguir o tratamento convencional de quimioterapia. Conforme o comentarista político Tom Bower em entrevista ao GB News, ele prefere buscar alternativas como "poções" e ervas medicinais.

“Ele tem grande devoção por ervas medicinais, poções [...] Está sendo aconselhado por Michael Dickson, diretor do instituto de medicina alternativa do rei. Ele já foi desacreditado por muitos, mas o rei é fiel a ele. Ele não acredita [em quimioterapia], o que acho um risco”, afirmou.

O comentarista ressaltou a preocupação com a escolha do tratamento alternativo, considerando-a um risco para a saúde do monarca. A decisão do rei de rejeitar a quimioterapia foi revelada após a nota oficial da realeza, que anunciou o diagnóstico de câncer durante um procedimento hospitalar para aumento benigno da próstata.

Apesar do diagnóstico, a nota enfatizou a determinação e positividade do rei em relação ao tratamento, expressando sua esperança de retornar ao serviço público o mais breve possível. A decisão de revelar o diagnóstico foi tomada para evitar especulações e contribuir para a compreensão pública da luta contra o câncer em todo o mundo.

“O rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível”, afirma o texto da realeza britânica.