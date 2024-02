Anitta revela parceria com Ana Castela: 'parece eu uns anos atrás' - Foto: Reprodução

Anitta revela parceria com Ana Castela: 'parece eu uns anos atrás' Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2024 08:59

Anitta surpreendeu os fãs ao confirmar o próximo hit sertanejo com a artista Ana Castela. A revelação veio após uma apresentação conjunta com a boiadeira durante os Ensaios da Anitta em Curitiba, onde a cantora destacou o sucesso da jovem e a empolgação com o projeto.

A dona do hit “Envolver” enfatizou o potencial da cantora mais nova. "Acho ela o maior sucesso do Brasil, todas as músicas bombando, parece eu uns anos atrás", afirmou. "Só não parece eu porque ela é belíssima natural", disse em tom de brincadeira. "Ela é muito legal, tem uma energia incrível", elogiou.

"A gente já pensou em fazer música junto. A cada hora, a gente manda uma [composição] para outra. Encontramos uma que a gente gostou bastante", afirmou a cantora, mantendo o mistério.

Anitta destacou a reciprocidade de amor e ódio com os fãs LGBTQI+ e a pressão por sucesso constante. "A minha relação é igual à deles comigo, eles me odeiam e me amam e eu também [...] Só falta o público entender, não só LGBT não - o público geral, mesmo, que a vida é feita de ciclos”, explicou.