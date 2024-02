Ex-goleiro do Flamengo está namorando bailarino - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 18:34

Ex-goleiro do Flamengo, Emerson Ferretti está namorando um bailarino de 27 anos. O ex-atleta falou publicamente sobre sua homossexualidade durante uma entrevista ao podcast "Nos Armários dos Vestiários", em 2022, e em dezembro no ano passado, fez história ao ser eleito presidente do Esporte Clube Bahia, sendo o primeiro dirigente abertamente gay a assumir tal posição no Brasil.

De acordo com o informação do Extra, Emerson, de 52 anos, está namorando Jordan Dafner, de 27. O jornal conta que os dois não assumiram o relacionamento publicamente, mas já foram vistos juntos em Salvador, Bahia.

Ainda segundo a publicação, os dois passaram a interagir nas redes sociais em outubro, mas o relacionamento só começou quando viajaram juntos para Barra da Siribinha, no município baiano de Conde, em dezembro.

O bailarino Jordan Dafner esteve no elenco do musical "Matilda", que esteve em cartaz em Salvador no ano passado. Ele também trabalha como jornalista e assessor de imprensa.