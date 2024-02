Logo na novela "Fuzuê" - Reprodução/Instagram

Logo na novela "Fuzuê"Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 17:49 | Atualizado 08/02/2024 17:50

Uma confusão aconteceu durante as gravações da novela "Fuzuê", da TV Globo, nos estúdios localizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz Lilia Cabral teria se irritado com o falatório durante as filmagens de uma de suas cenas.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a intérprete de Bebel estava gravando uma cena com Marina Ruy Barbosa e Leopoldo Pacheco quando a situação aconteceu. Após encerrar suas falas, Lilia teria começado a gritar com a equipe da novela.

A jornalista conta que a artista teria afirmado estar "saturada" dos falatórios nos bastidores. Lilia também teria dito que as conversas por trás das câmeras eram uma falta de respeito com os atores, coisa que nunca tinha acontecido em seus projetos anteriores na emissora.

Ainda segundo a colunista, o diretor Adriano Melo defendeu Lilia Cabral na ocasião. Após a situação, o diretor sugeriu que a atriz regravasse sua cena.