Ferrugem alfineta Rodriguinho após cantor reclamar de afazeres domésticosFoto: Reprodução

Publicado 08/02/2024 14:21 | Atualizado 08/02/2024 14:30

O cantor Ferrugem não poupou críticas ao Rodriguinho, após o participante do BBB 24 desabafar sobre ter que realizar afazeres domésticos na casa. Em conversa com MC Bin Laden, o pagodeiro também confessou sentir-se desrespeitado pelos colegas de confinamento. O dono do hit “Me Perdoa” logo se pronunciou.

Rodriguinho comparou as atividades dos artistas convidados do programa com as suas próprias. “Eu e você fazemos as mesmas coisas que os artistas que vêm aqui fazem. Qual a diferença dos caras que estão tocando ali no palco para a gente? Nenhuma. Você vai chegar pro Thiaguinho e pedir pra ele limpar a cozinha?”, perguntou.

O discurso do pagodeiro repercutiu na web e, em resposta, Ferrugem declarou: "Mas aí tá correndo atrás do mesmo prêmio mano, pô Rodrigo [...] Sou famosão e aqui no meu BBB [casa] a mulherada manda de tirar cocô de cachorro até limpar cozinha e eu faço no sapatinho , sem dar um piu", revelou.

Além de Ferrugem, outros artistas também comentaram sobre o desabafo do pagodeiro. "A humildade dentro da casa, a igualdade com os outros brothers e a compaixão, iria atrair a ele ainda mais prestígio. Mas não pensa dessa forma, por isso vem se perdendo", ressaltou o cantor sertanejo Barreto.