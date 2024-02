Influencer tem rosto deformado após procedimento estético - Foto: Reprodução

Influencer tem rosto deformado após procedimento estético Foto: Reprodução

Publicado 08/02/2024 11:35 | Atualizado 08/02/2024 11:37

A influencer Mariana Michelini Redigolo enfrenta um desafio após ter seu rosto deformado e parte do lábio superior perdido durante um procedimento estético. A jovem de 35 anos passou por uma harmonização facial que trouxe consequências graves à sua aparência.



O procedimento que levou à deformação do rosto de Mariana foi realizado com uma dentista em uma clínica estética de Matão, município de São Paulo. Seis meses depois, a influencer acordou com inchaço e vermelhidão no rosto, levando à remoção parcial do lábio superior.



Após quase quatro anos da harmonização, a influencer passa por um processo de reconstrução facial. O erro ocorreu devido à aplicação de uma substância plástica, o polimetilmetacrilato (PMMA), em vez do ácido hialurônico acordado. Além do inchaço, ela enfrentou dificuldades para conter a dor decorrente do descaso.



"Mesmo me vendo deformada, foi feito o melhor possível. Continuei trabalhando do mesmo jeito, de máscara e, inclusive, não saio sem, por vergonha, mesmo todo mundo já sabendo. Resolvi criar meu canal do YouTube, para contar às pessoas, deixar o alerta, para pesquisarem profissionais e contar a minha vida", relatou ela.