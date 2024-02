Cid Moreira e Fátima Moreira completaram 23 anos de casados - Reprodução/Instagram

Cid Moreira e Fátima Moreira completaram 23 anos de casadosReprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 10:23 | Atualizado 08/02/2024 10:35

Após as acusações de estupro feitas pelo filho adotivo de Cid Moreira, Roger, a esposa do jornalista, Fátima Sampaio Moreira, rompeu o silêncio. Em um vídeo compartilhado na última quarta-feira (7/2), a veterana falou pela primeira vez sobre o caso que abalou a família.



Fátima se mostrou determinada em não permitir que as acusações afetem suas vidas, mas confessou estar extremamente triste. Ela chegou a relatar que ele, Roger, pretendia ir à imprensa porque “não estava satisfeito em persegui-los nesses 23 anos”. Declarando que o marido é o amor da sua vida, a veterana desabafou emocionada.



Fátima ressaltou que algumas pessoas não aceitam a felicidade alheia e tentam minar o sucesso e a realização dos outros. "As pessoas insistem que a gente tem que ficar na vida delas, insistem que a gente tem que depender delas, insistem em nos controlar. [...] Elas são infelizes por natureza”, lamentou.



"Podem criticar, podem falar a besteira que for, mas o Cid é o amor da minha vida. E, aqui no nosso núcleo, ninguém chega, ninguém entra, nós fortalecemos um ao outro, namoramos, brincamos, passeamos, trabalhamos, essa é a nossa vida", defendeu ela. A famosa encerrou defendendo e declarando que não vai perder o marido.



Porém, o desabafo dividiu opiniões nas redes sociais. “Acho que para julgar quem precisa de tratamento ou não tem que saber a verdade, que ninguém aqui sabe”, alegou uma seguidora. “Deus está com vocês e não vai permitir que a inveja e investidas do inimigo estraguem essa história linda de amor”, defendeu outra.