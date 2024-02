Ana Castela cai no choro ao lamentar morte de cachorrinha: ?Meu amor se foi? - Foto: Reprodução

Publicado 07/02/2024 20:15

Ana Castela comoveu os fãs nas redes sociais ao se despedir de sua cachorra de infância chamada Joaninha. Através de seu perfil oficial no Instagram, a Boiadeira publicou uma série de fotos do animação de estimação.



A artista explicou que a cachorrinha estava com problemas no fígado, rim e coração. “Ela estava viva por Deus e porque ela não queria ir embora. Eu fico tranquila, porque eu sei que agora ela não está mais sofrendo. Acabou o sofrimento, só que eu estou meio sentida, porque é o amor da minha vida, mas vai passar. Eu sei que Deus faz tudo da forma dele”, lamentou.



Em seguida, ela caiu no choro: “Para mim, cachorro é melhor que ser humano, muito melhor… Cachorro é maravilhoso. O negócio agora é sentir, botar pra fora, chorar e cuidar do, José [seu outro cachorro]. Vai ficar tudo bem”.



No feed, Ana Castela homenageou Joaninha com uma galeria de fotos e se despediu da companheira. “Meu amor se foi. Ela precisava ir, eu já sabia no fundo… Você foi forte, até demais. Deus me deu você pra preencher um vazio que eu nem sabia que tinha, e espero conseguir preencher de novo. Deus, eu e o mundo sabíamos o quando eu te amava, e o quanto eu amava ver você correndo na fazenda com a língua manchada pra fora”, escrever ela.



“Hoje me resta lembranças, seu cantinho e um tufinho de pelo seu. A dor da partida dói, dói demais porque eu sei que não vou te ter aqui mais comigo meu tchutchu, não tenho mais suas orelhinhas pra baixo, mas dói ainda mais saber que você tava sofrendo… escrevo isso em choros, mas feliz por Deus ter me dado oportunidade de ter sido sua dona por todos esses anos… e sempre fomos nós. Pra dormir era nós, pra andar de carro era nós, pra ir pra fazenda era nós. Eu te amo Joaninha, descansa”, encerrou.