Famosos comemoram o nascimento da primeira filha de Mirella SantosFoto: Reprodução

Publicado 07/02/2024 19:27 | Atualizado 07/02/2024 19:28

Mirella Santos, da Gêmeas Lacração, e Gabriel Farias, mais conhecido como Zinho, anunciaram na noite desta quarta-feira (7) o nascimento da primeira filha, Luna. Através do Instagram, os famosos e internautas comemoraram a chegada da bebê.



MC Loma, uma das melhores amigas da influencer, reagiu ao anúncio feito pelo casal na rede social. “Meu Deus do céu”, comentou na postagem. Mariely, gêmea de Mirella, acompanhou o parto e também declarou: “Titia te ama”.



A influencer Tainá Costa também escreveu: “Bem-vinda Luna”. O surfista Gabriel Medina não poupou emojis de coração nos comentários, enquanto Deolane Bezerra disse: “Deus abençoe”.



“Bem-vinda Luninha, que benção divina esse momento”, afirmou Laura Brito. “Deus abençoe”, comentou Rico Melquiades. “Que lindo, muitas bençãos pra vocês”, desejou Távila Gomes, que está grávida do influencer Luva de Pedreiro.



Na galeria de fotos compartilhada no Instagram, Mirella e Zinho mostraram detalhes do parto. “Como um presente enviado do céu… Luna”, escreveram na legenda da publicação. Confira: