Letícia Cazarré e filhaFoto: Reprodução

Publicado 08/02/2024 09:18 | Atualizado 08/02/2024 09:22

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, utilizou suas redes sociais para relatar uma situação delicada que enfrentou. Durante a madrugada desta quinta-feira (8), a famosa fez um relato sobre sua filha Maria Guilhermina, de apenas 1 ano de idade, que enfrenta uma doença rara no coração.

Em uma publicação em seu Instagram, Letícia mostrou a filha sorrindo após passarem por uma "pequena intercorrência noturna". A escritora tranquilizou seus seguidores, informando que agora tudo está bem e que ela está pronta para cuidar da filha: “Agora já está tudo bem, e a mãe tá on", brincou ela.

A pequena Maria Guilhermina é fruto do relacionamento de Letícia e Juliano Cazarré, que já são pais de outros cinco filhos. A escritora está atualmente grávida do sexto filho do casal, compartilhando abertamente sua jornada na maternidade.

Juliano e Letícia optaram por não utilizar métodos contraceptivos, seguindo ideais religiosos. Em vez disso, confiam na "tabelinha", cuja eficácia é menor em comparação com outros métodos, devido à variação do ciclo menstrual.