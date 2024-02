Bianca Andrade se declara para Fred e fãs sonham com volta do ex-casal - Foto: Reprodução

Bianca Andrade se declara para Fred e fãs sonham com volta do ex-casal Foto: Reprodução

Publicado 08/02/2024 12:02

A influenciadora Bianca Andrade, atualmente residindo em Londres, Inglaterra, emocionou os seguidores ao comentar sobre sua despedida recente do filho. Compartilhando cliques do tempo que passou com Fred e o pequeno Chris, fruto do antigo relacionamento, a famosa se declarou ao ex-namorado.



“Metade de mim chorando por ficar longe do meu bebê e a outra metade não tem palavras para agradecer por esses dias mágicos que vivi com ele aqui”, começou a famosa, aparentando estar realmente emocionada com a despedida.



Em seguida, ela agradece pelo apoio e presença de Fred e cria expectativa nos internautas sobre uma possível volta do ex-casal: “Obrigada por essa parceria, papai. Eu realmente acertei muito em te escolher para ser pai do meu filho. Família é família”, escreveu ela.



Os seguidores não deixaram a pequena declaração passar despercebida: “É errado querer que eles voltem?”, perguntou uma fã. “Eles são lindos, que maturidade”, reparou outra. “VOLTEM POR FAVOR”, pediu uma terceira.