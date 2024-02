Carol Dias e Kaká - Reprodução/Instagram

Carol Dias e KakáReprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 12:38 | Atualizado 08/02/2024 12:39

A Carol Dias, esposa do jogador Kaká, utilizou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores o motivo por trás de seu explante de silicone. A influencer, mãe de Esther e Sarah, revelou que seus seios estavam completamente "esparramados" e gerando incômodo estético.

Em resposta a uma seguidora que questionou o motivo do procedimento, a influenciadora de 28 anos explicou que estava com excesso de pele nos seios. Assim, causando desconforto visual quando deitada, pois os peitos se espalhavam para as laterais, chegando a alcançar as axilas.

“Meus seios estavam totalmente 'esparramados'. De pé não dava para ver tanto, mas deitada ele ia para as laterais, sabe? Entrando nas axilas, eu estava com excesso de pele”, iniciou ela. Detalhando suas opções, Carol revelou que considerou duas alternativas para resolver a situação.

A esposa de Kaká poderia remover as próteses e esperar que os seios se recuperassem e, posteriormente, decidir se colocaria próteses menores. Ou, em contrapartida, ela poderia fazer a retirada e colocar uma prótese nova no mesmo dia, retirando o excesso de pele e ficando com uma nova cicatriz. A influenciadora optou pela primeira opção.