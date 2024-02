Suposto boneco do Davi, participante do BBB 24, viraliza - Reprodução/Instagram

Suposto boneco do Davi, participante do BBB 24, viraliza Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 15:53 | Atualizado 08/02/2024 16:15

Internautas se surpreenderam ao se depararem com uma postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (8) do suposto boneco de Davi Brito, participante do BBB 24.

Na imagem que ganhou a web, o confinado foi transformado em um brinquedo infantil: o Psiu Psiu, em referência a fala do brother que gerou polêmica no reality show da TV Globo. Além disso, a caixa do "boneco Davi" conta com a frase "calma calabreso", que repercutiu nas redes sociais durante discussão do baiano com Lucas Henrique e MC Bin Laden.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a homenagem. "É o Psiu Psiu", disse um. "Se apertar a barriga e falar psiu e calma calabreso, eu compro!", afirmou outro. "Já vou encomendar o meu", declarou um terceiro.