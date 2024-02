Viih Tube muda o visual e surpreende Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 15:17 | Atualizado 08/02/2024 15:18

Viih Tube usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (8) para revelar que mudou o visual. Nos Stories do Instagram, ela encantou os seguidores ao mostrar a reação do marido, Eliezer, ao ver a transformação.

Ao som de "Look What You Made Me Do", hit de Taylor Swift, a ex-BBB surgiu com os fios mais curtos, acima dos ombros, e ainda mais loira. "Uma nova mulher! O loiro voltou, aí que libertador esse corte", escreveu na legenda.

De acordo com a influencer, a mãe da pequena Lua passou pela transformação antes do marido voltar de viagem e decidiu surpreendê-lo. "A gente não se vê há mais de 15 dias e na hora que ele me ver, vai ser assim", disse ela nos Stories. "Achei linda, tá podendo, cara de mulher rica, chique. Ficou linda", afirmou Eliezer.

A mudança também agradou os seguidores de Viih. "Eu ame", disse a atriz Larissa Manoela. "Linda! Arrasou Viih", escreveu a ex-BBB Larissa Santos. "Linda! Amei!", afirmou a apresentadora Giovanna Ewbank. "Perfeita", declarou a cantora Gabi Martins.