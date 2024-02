Imagem de suposto boneco de Davi, do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 18:04 | Atualizado 08/02/2024 18:16

Com exclusividade, a coluna Daniel Nascimento apurou com a loja Parque dos Brinquedos de São Paulo, responsável pela venda do boneco, e descobriu que o brinquedo existe, mas não é o modelo que está viralizando na internet. O boneco Davi é na verdade um item de vinil evangélico da linha baby e pertence a linha 3 palavrinhas: "Deus é amor".

Imagem do verdadeiro boneco de Davi Reprodução/Instagram

As imagens que repercutiram na web não se tratam de um produto oficial do confinado, mas sim, montagens feitas a partir do brinquedo religioso da marca. Apesar da caixa e layout serem os mesmos, a loja desconhece o produto.

Com isso, podemos garantir que “boneco Davi”, que ganhou o nome “Psiu Psiu” em referência a fala do brother que gerou discórdia no reality show da TV Globo e que aparece em uma caixa com a frase "calma calabreso", é fake.

As fotos deixaram muitas pessoas confusas sobre a veracidade do produto. "É real? Se for, já vai ganhar uma boa bolada!", disse um. "Como assim gente já tem boneco e ele nem saiu para assinar com fabricante", apontou outro. "As lojas aproveitando pra arrecadar uma grana", declarou um terceiro.