Ivete Sangalo convida Anitta para cantar "Macetando", seu novo hit com LudmillaReprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 20:21 | Atualizado 08/02/2024 20:23

Ivete Sangalo abriu o Carnaval de Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (8) ao som do hit "Macetando", sua nova parceria com Ludmilla, mas foi Anitta quem subiu no trio elétrico para cantar o sucesso. Após a apresentação, Ludmilla elogiou a dupla e deixou os fãs fervorosos.

Apesar da responsável pelo projeto "Numanice" não ter se apresentado com Veveta, Anitta foi convidada para performar o hit e mostrou no trio que já sabe a coreografia. "Avisa lá que ela tá macetando no Carnaval da Veveta", disse Ivete em postagem no Instagram.

Ludmilla viu o vídeo das duas e declarou: "Tá todo mundo macetando!". O comentário foi o suficiente para os fãs torcerem pela volta da amizade das artistas cariocas.

Separou e vai unir! Anitta cantando o hit Macetando com Ivete Sangalo e Ludmilla comentando no post pic.twitter.com/CEr8HvOQkP — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 8, 2024

"E o prêmio Nobel da Paz vai para: Ivete Sangalo", brincou uma fã. "Ludmilla comentando no vídeo de Ivete e Anitta cantando Macetando, morrendo, minhas divas", disse outra. "Só a Ivete pra fazer a Anitta cantar uma música dela com a Lud, e ainda fazer a Ludmilla comentar no vídeo da Anitta cantando. Em outros tempos, isso aqui seria impossível de acreditar", declarou um terceiro.