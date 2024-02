Jojo Todynho impressiona com antes e depois - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 21:52

A cantora Jojo Todynho publicou um vídeo nesta quinta-feira (8) mostrando os resultados que obteve de seus treinos na academia e impressionou seus seguidores com o antes e depois.

O registro mostra todo o processo da artista na academia e os desafios que ela enfrentou na busca por hábitos mais saudáveis com o acompanhamento do personal Moises Carvalho. "Todo mundo pode duvidar de você, menos você. Todo mundo pode desistir de você, menos você! Faça sua parte", declarou no Instagram. Confira:

Além do treinamento intenso constante, Jojo Todynho também realizou uma cirurgia bariátrica há seis meses. Ela passou por grandes mudanças em seu corpo e informou que já perdeu 46 quilos.

Nos comentários, os fãs elogiaram a evolução de Jojo. "Que orgulho da sua determinação, parabéns Jordana", escreveu a ex-participante de "A Fazenda" Jakelyne. "Quem não vê diferença está cego", disse uma internauta. "Acho tão lindo você cuidando da sua saúde, estudando, dando bons exemplos pra garotada que te se segue! Um LUXO!", afirmou outra. "Uau que maravilha! Quem acredita, tem fé, coragem e força de vontade nessa vida, consegue qualquer coisa", completou mais uma.