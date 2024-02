Fã que pegou salto da Taylor Swift ganha ajuda da marca para tratamento - Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2024 10:41

Felipe Conrado, o admirador de Taylor Swift que pegou o salto quebrado da cantora durante um show no Rio de Janeiro, recebeu uma doação surpreendente. Christian Louboutin, o renomado designer responsável por vestir a artista na The Eras Tour, se compadeceu da situação do jovem.



Felipe iniciou uma campanha para financiar o tratamento de imunoterapia de sua prima, ngela Beatriz, que enfrenta um melanoma. O rapaz tentou leiloar o salto Loubotin da Taylor Swift para pagar os cuidados da familiar, recebendo diversas vaquinhas de outros fãs. Porém, o designer resolveu ressarcir o jovem.



“Nós da Christian Louboutin acompanhamos todo o esforço que você fez para angariar fundos para o tratamento da sua prima. É por isso fico feliz em contribuir com uma doação no valor total angariado para o tratamento dela. Que sua família encontre paz e tranquilidade!”, escreveu o renomado designer.



Nas redes sociais, fãs se alegraram com o ‘final feliz’ de Felipe. “NAO ACREDITO. QUE INCRÍVEL!”, vibrou uma internauta. “amigo eu tô muito emocionada”, confessou outra. “Que Deus abençoe. Bia merece. Você é fera Lipe. Sensacional”, elogiou mais uma.