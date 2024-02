Luiza Brunet no credenciamento da Sapucaí - Arquivo

Publicado 09/02/2024 18:08 | Atualizado 10/02/2024 09:23

O Carnaval 2024 já começou e os famosos não dispensam a oportunidade de curtir a folia no conforto dos camarotes mais concorridos, mas todo ano acontecem tretas. A coluna Daniel Nascimento está atenta a tudo e te conta com exclusividade que Luiza Brunet teria causado climão nesta sexta-feira (9) ao realizar o credenciamento para um camarote da Sapucaí, Rio de Janeiro.

Amigos da coluna relataram que a modelo chegou ao local para fazer sua credencial e garantir posteriormente sua entrada na Sapucaí durante os desfiles das escolas de samba carioca. No entanto, ela teria se irritado ao tirar fotos para sua identificação na entrada do evento após a máquina não identificar seu rosto.

Ainda segundo nossas fontes, a mãe da participante do BBB 24 Yasmin Brunet estava com cara de poucos amigos e reclamou do cadastro das imagens, afirmando que o processo parecia o sistema de aeroporto.

Para curtir o Carnaval sem perrengue, a coluna indica ir com tempo e paciência para fazer o credenciamento. Afinal, o serviço existe justamente para garantir a sua segurança no evento, já que as credenciais são pessoais e intransferíveis, para não haver falsificações.