Léo Pereira e Karoline Lima estão namorandoReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 21:17

Karoline Lima usou suas redes sociais nesta sexta-feira (9) para desmentir os boatos que teria começado seu romance com Léo Pereira quando ele ainda estava em um relacionamento com Tainá Costa. No entanto, a modelo afirmou que o jogador do Flamengo já estava solteiro.

Na última quinta-feira (8), o casal revelou que começaram a se aproximar através das redes sociais. “Foi pelo Instagram […]. Eu vi que você me seguia lá, aí eu fui lá e dei uma moral para ela. Mentira, eu fui lá, chamei ela e começaram os primeiros contatos”, detalhou o atleta.

Muitos internautas acusaram Karoline de se envolver com o jogador quando ele estava em outro relacionamento, que chegou ao fim em julho de 2023. Pouco depois, a modelo publicou um print da primeira interação dos dois, que aconteceu em 14 de novembro.

"Gente, pra evitar fofocas desnecessárias, eu e o Léo começamos a conversar em novembro. Ele tava SOLTEIRO desde julho. Os dois livres e desimpedidos (risos). Deixem a gente ser feliz em paz, que gente infeliz não enche a saco. Beijo!", declarou nos Stories.