Filho de Marcello Melo Jr é fruto do relacionamento do ator com Clara DinizReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 15:27

O ator Marcello Melo Jr usou as redes sociais na última quinta-feira (8) para mostrar o rosto do filho, Joaquim, pela primeira vez. O nascimento do bebê foi anunciado na última quarta-feira (7).

Em seu perfil no Instagram, a modelo Clara Diniz compartilhou registros do filho e se derreteu com a expressão do recém-nascido. "Sou muito sério, galera", brincou a companheira do artista.

O ator também comemorou o nascimento do bebê nas redes sociais. "O carnaval chegou... E junto com ele, Minha Maior Folia. JOAQUIM MELO DINIZ. Veio ao mundo ontem. Queria escrever um textão, mas confesso que estou sem palavras", escreveu Marcello. "Só Amor e Gratidão pela sua vida filho. Papai e Mamãe ama muito você. Sua família então, não sei quem estava mais ansioso. Chegou cheio de Luz".

Vale lembrar que Marcello Melo Jr também é pai de Maya, de três anos, fruto de outro relacionamento. O ator também está no elenco do remake da novela "Renascer", da TV Globo.