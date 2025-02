Campeonato Carioca de 2025 mais uma vez não conta com todos os grandes na semifinal - Divulgação

Publicado 23/02/2025 20:44 | Atualizado 23/02/2025 20:45



Campeonato Carioca definiu os últimos dois classificados para a semifinal neste domingo (23), com Fluminense Vasco juntando-se a Flamengo e Volta Redonda. Com a confirmação da eliminação do Botafogo pelo terceiro ano seguido, mais um vez um dos grandes fica fora precocemente da disputa pelo título precocemente.

A última vez foi em 2022, quando o Fluminense enfrentou o Botafogo e o Flamengo pegou o Vasco. A dupla Fla-Flu avançou para a final e o Tricolor conquistou o título.



E de 2023 para cá, um clube pequeno apronta no Carioca. Naquele ano, foi o Volta Redonda quem entrou na semifinal. O Voltaço chegou até a vencer o Fluminense por 2 a 1 na ida, mas levou uma goleada de 7 a 0 na volta.



Já em 2024, o Glorioso mais uma vez teve que disputar a Taça Rio, só que desta vez quem entrou foi o Nova Iguaçu. em uma campanha histórica, o time da Baixada eliminou o Vasco com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0, e disputou a inédita final, perdendo para o Flamengo.



Agora em 2025, o Volta Redonda voltou a ser o 'intruso' na semifinal, com a segunda melhor campanha, o que lhe garante a vantagem de igualdade no placar agregado contra o Fluminense. Já o Flamengo encara o clássico com o Vasco, enquanto o Botafogo fica fora até mesmo da Taça Rio.